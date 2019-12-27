Кабмин одобрил законопроект "Об основах административно-территориального устройства Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Проектом Закона:

1) вводятся понятия: административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие;

2) устанавливаются: принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел , поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц;

3) регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

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Проектом Закона не определяется административно-территориальное устройство (перечень административно-территориальных единиц) Украины, что должно быть урегулировано Законом Украины "Об административно-территориальном устройстве".

В Украине сейчас отсутствует специальный закон, регулирующий вопросы административно-территориального устройства, остаются неопределенными порядок создания, ликвидации административно-территориальных единиц, населенных пунктов, четкие полномочия органов власти в соответствующей сфере и тому подобное. Вместе с тем до сих пор действует Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР" от 12 марта 1981 № 1654-X, большинство норм которого противоречат Конституции Украины.

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