Прокурор по делу экс-беркутовцев Донской обещает оспорить постановление Рябошапки об отстранении своей группы

Об этом заявил в комментарии "Громадському радіо" прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня раньше отстраняли от дел, во времена Кучмы, но так, чтобы прямо на судебном заседании отстранили четырех прокуроров и было предоставлено ​​постановление - это у меня впервые в жизни", - отметил он.

По его словам, для отстранения прокурора должны быть четкие основания.

"Вообще-то для того, чтобы изменить прокуроров, должны быть основания, предусмотренные УПК, они четко определены. Например, болезнь прокурора, его увольнение, неэффективное осуществление им поддержания государственного обвинения", - сообщил прокурор Донской.

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Донской также не смог сказать, выносилось ли постановление о назначении новых прокуроров для заседание по бывшим "беркутовцам".

"Собственно, мы сегодня пытались выяснить, выяснилось ли вообще это постановление, потому что там есть существенные ошибки в номерах уголовных производств, в квалификации. Сейчас я не получил от генерального руководства подтверждения или опровержения того, что такое постановление действительно выносилось", - рассказал прокурор.

Перед судом также ставились вопросы о полномочиях прокуроров, которых представляет Донской: "Мы просили перерыв для того, чтобы иметь возможность это выяснить, но, к сожалению, не было перерыва. И сейчас мы не понимаем наш статус в этом производстве".

Донской отмечает, что существующее постановление содержит существенные ошибки.

"Это постановление выписано с существенными ошибками, оно выписано только по одной части производства, словно те, кто его писали и принесли это на подпись генеральному прокурору, не знали, что там 2 производства, что это производство имеет определенный номер. Обычно все постановления пишутся через редакторов. Здесь написано настолько безграмотно, что я не знаю, кто это готовил и нес на подпись генпрокурору такой документ, но создал этим документом правовую неопределенность, поскольку он не касается всего этого судебного производства и касается только его части", - пояснил он.

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Прокурор отметил, что в судебном производстве не может быть 2 разные группы прокуроров.

"Хочу также сказать, что я в течение этого заседания неоднократно пытался у генерального руководства выяснить (в частности, у Генпрокурора), есть у нас все же полномочия или нет. Однако ответа почему-то не получил", - утверждает Донской.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Рассмотрение апелляции на содержание бывших бойцов "Беркута" под стражей продолжится завтра, в субботу, 28 декабря.

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