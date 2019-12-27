29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, следователями Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры №9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12. 19 у здания Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в отношении подозреваемого уже идет судебное разбирательство в другом уголовном производстве о незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

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"Стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева", - отметили в прокуратуре.

Отдельно в прокуратуре расследуют причинение представителю пророссийского блогера Шария телесных повреждений.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 декабря на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.