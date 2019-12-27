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27.12.19 23:24

Осужденный скончался в колонии на Киевщине - не исключается халатность врачей, - прокуратура

В Киевской области прокуратура открыла уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть осужденного.

Осужденный скончался в колонии на Киевщине - не исключается халатность врачей, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Белоцерковской исправительной колонии № 35. Осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки медицинского учреждения прокуратура обнаружила многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание. Чаще всего заключенных лечили препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры проводились формально. Вопреки высоким рискам заболевания туберкулезом, флюрографию проходят далеко не все, хотя аппарат имеется.

Прокуратура постановила устранить нарушения и направила документ начальнику филиала государственного учреждения Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

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