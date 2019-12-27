На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято "товара" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 2 млн гривен.

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных действий было установлено, что 42-летний мужчина сбывал наркотическое средство - каннабис - на территорию так называемой "ЛНР" через организованный им "канал" поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине у семьи наркоторговцев изъято 800 кг маковой соломки стоимостью 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого проводятся следственные действия. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.