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27.12.19 23:34

На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято "товара" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители изъяли у жителя Марковского района изъяли более 20 кг каннабиса, который он пытался переправить на временно оккупированную территорию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято товара на 2 млн грн, - Нацполиция 01

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 2 млн гривен.

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных действий было установлено, что 42-летний мужчина сбывал наркотическое средство - каннабис - на территорию так называемой "ЛНР" через организованный им "канал" поставок.

На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято товара на 2 млн грн, - Нацполиция 02

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого проводятся следственные действия. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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