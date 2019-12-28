Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.



По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.

Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому. 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.

38-летний Козицкий - директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний Горизонты.





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