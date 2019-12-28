Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 27 декабря.

Его инициаторами являются нардепы Давид Арахамия, Игорь Копытин, Евгений Брагарь, Вячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Евгения Кравчук, Дмитрий Соломчук.

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры.

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В частности, установить обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения в дни проведения пленарных заседаний еженедельно во вторник и среду. В четверг - голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, правкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций парламента, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованности или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом Украины.

Предусмотрено также проведение Радой голосования по каждому предложению и правкам при рассмотрении законопроектов во втором чтении, если их поддержит не менее одной трети нардепов.

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Отмечается, что главный комитет будет проводить голосования по учтенным предложениям после окончания голосования по отклоненным им предложениям. Не будет допускаться и внесение идентичных предложений и правок к законопроекту.

Кроме того, в тексте законопроекта предлагается первоочередно без голосования вносить в порядок дневной сессии парламента законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Так, при отмене решений Рады о принятии в целом неотложного законопроекта соответствующий проект постановления могут вносить на рассмотрение парламента не менее 45 нардепов, президент или Кабинет министров.

Предусматривается внесение альтернативного законопроекта не позднее 7-дневного срока после предоставления нардепам такого проекта закона. До повторного первого чтения – в 5-дневный срок со дня направления на повторное первое чтение соответствующего законопроекта.

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При подготовке неотложного законопроекта ко второму чтению предложения и правки к нему будут вноситься в 7-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. При подготовке к повторному второму чтению – в 5-дневный срок после дня предыдущего второго чтения.

Рада по представлению соответствующего комитета будет определять порядок рассмотрения неотложных законопроектов, относительно которых поступило подписанное письменное представление о их поддержке большинством нардепов от конституционного состава парламента.

Также после завершения предварительного рассмотрения неотложного законопроекта или его доработки он будет вноситься в порядок дневной ближайшего пленарного заседания парламента. Документ будет рассматриваться внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре, если Рада не примет решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения.

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