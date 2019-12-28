Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке, об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия", - написал Рысенко.

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Максим Мисяк подозревается в убийстве харьковского предпринимателя Ярослава Бисаги 1 августа 2013 года и предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова 9 марта 2014 года, а также подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

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