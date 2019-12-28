Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов

Об этом он сказал на брифинге 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "ГОРДОН".



"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривни, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривни", – сказал министр.

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