Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.