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28.12.19 10:45

Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко

Дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда, а лишь затем проводить обмен экс-беркутовцев.

луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо. Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда - это разрушение не только справедливости, но и собственно государства. Я понимаю, что надо извлекать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, в ходе которых домой вернулись сотни украинцев. Но, во-первых, за время моей каденции были осуждены 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого. Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем - менять. Ненаказанное зло регенерирует себя. Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и будет уничтожать правду, за которую отдали жизни Герои Небесной Сотни", - заявил Генпрокурор.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 01
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 02
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 03
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 04
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 05
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 06
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 07
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 08
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 09

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