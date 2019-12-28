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28.12.19 12:16

Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров, - Укрзализныця

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в праздничный сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, продавались 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами. Самое популярное направление - традиционно для этого времени года - западное.

В компании напоминают, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и рейсов. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

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