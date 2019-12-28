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28.12.19 12:53

Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов. СПИСОК

Кабинет министров утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов.

Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов. СПИСОК

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии с постановлением, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

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Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.

Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривен, АВО-несовместимой почки – от 721 000 грн, сердца – от 535 000 грн, печени - от 855 000 грн, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн грн.

Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов 01
Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов 02

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