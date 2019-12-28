Пристайко - Германии о "Северном потоке-2": Помните, Россия остается источником газа, а Украина гарантирует поставки через свою ГТС

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью медийному ресурсу Германии "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Nord Stream 2 в Балтийском море, чтобы сдалать газоснабжение, которое до сих пор осуществлялось через Украину, более независимым. Но помните: Россия остается источником газа; если бы россияне больше не захотели поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря немедленно стали бы пустыми. А у нас в Украине все-таки оставались бы полноценные хранилища газа, и мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - заявил министр.

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Пристайко также выразил удивление тем, что все меньше людей в Германии приветствуют продление действия санкций против страны-агрессора России. Он обратился к чувству вины, которую немцы испытывают до сих пор из-за оккупации нацистами СССР, которую ассоциируют с Россией, и призвал подумать о том, что больше всех пострадала во время Второй мировой именно Украина, она, а не Россия, была полностью оккупирована солдатами Третьего рейха , она потеряла до 10 миллионов своих жителей. Министр подчеркнул, что санкции пока нужны для того, чтобы удерживать Россию за столом переговоров.

Если немецкие предприниматели ищут альтернативы российскому рынку, то Украина приветствует их, добавил глава МИД. Он подчеркнул, что Украина открыта для импорта и инвестиций. Украинская экономика, которая была глубоко переплетена с российской, сейчас больно, но довольно успешно переориентируется на рынки ЕС и Китая.