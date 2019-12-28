"Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
Политик также посоветовал власти "говорить прямо", что "они хотят принять закон о централизации власти".
"С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть", – считает музыкант.
Вакарчук раскритиковал и другую реформу команды президента.
"Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость", – утверждает он.
Депутат отметил, что цель децентрализации в "поиске баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать".
"Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы.
Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком", – заявил Вакарчук.
Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию.
Документ предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144. В нем не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.