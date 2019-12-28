Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.12.19 15:38

Из-за действий НАБУ в деле Дельта банка государству нанесен ущерб в $87 млн, - адвокат

В результате действий НАБУ расходы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а значит, государства, увеличиваются на $87 млн.

банк,дельта

Об этом заявил адвокат Денис Бугай, пишет Фокус.

Такой вывод юрист сделал после решения Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря, которым тот удовлетворил апелляционные жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины и АО "Дельта Банк" на решение Хозяйственного суда города Киева от 27 июня и признал недействительным договор уступки права требования от 29 марта 2013 года.

По данному договору, "Дельта Банк" в качестве покрытия риска невозврата $87,29 с корреспондентского счета в австрийском Майнл банк, получил в качестве обеспечения права требования аналогичной суммы с кипрской компании "Калума Холдингз Лимитед", перед которой банк имел обязательства, и денежные средства этой компании находились в банке.

Таким образом, после "потери" $87,29 в австрийском Майнл банк, Дельта банк смог компенсировать такую потерю за счёт компании Калума.

Более того, этот договор был фактически выполнен, со счёта компании Калума были списаны денежные средства. О чем свидетельствуют письменные заверения компании и ее независимый аудит.

Юристы считают, что бюро по делу АО "Дельта Банк" не может доказать причинение вреда государству. "НАБУ с 2016 года расследует дело о якобы присвоении АО "Дельта Банк" 87 млн. долл. США средств рефинансирования НБУ. Но на самом деле, в период, который расследуется, и задолго до него, банк вообще не получал средства рефинансирования. В деле не фигурируют должностные лица НБУ категории "А", что вообще ставит под сомнение подследственность дела НАБУ", - считает защитник.

По его словам, вызывает вопросы и процессуальная чистота: помимо беспрецедентной скорости рассмотрения судами дела (иногда решение выносится до получения всех материалов), непонятно, почему НАБУ вмешивается в коммерческую деятельность частного банка, и своим иском искусственно создаёт "ущерб".

Также Денис Бугай напомнил, что Конституционный суд признал неконституционным право НАБУ обращаться с исками в хозяйственные суды. "Видимо, в этом деле бюро нашло иные средства "убеждения" суда, о чем обязательно будет уведомлен Высший совет юстиции", - заявил юрист.

По мнению адвокатов, сотрудники НАБУ фальсифицировали доказательства в деле, искусственно создали состав преступления, чем вынудили суд принять соответствующее решение, нанеся ущерб государству на 87 млн. долларов.

"Детективы НАБУ используют различные незаконные методы в своей работе - осуществляют вмешательство в рассмотрение дела, откровенно вводят судей в заблуждение, манипулируют фактами, скрывают невыгодные для них доказательства, создают давление на судей и др. Таким образом, НАБУ в деле "Дельта Банка" пытается искусственно создать состав преступления с целью незаконного привлечения к ответственности бывших менеджеров и собственников АО "Дельта банк",- заявляет адвокат.

Обо всех выявленных нарушениях адвокаты проинформировали антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщалось, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года. В финучреждение была введена временная администрация, а в октябре того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта-банка". Акционерами банка на тот момент являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100