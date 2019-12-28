Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.12.19 15:48

Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Прокуроры признают, что обвиняемые включены в списки на обмен и открыто говорят судьям, что если меры пресечения не изменятся - это может "сорвать обмен".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В ходе заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-беркутовцам прокуроры продемонстрировали письмо от Генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он поручает своим подчиненным поддержать изменение меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена 01

Фото: Тиждень

На основании этого письма Рябошапки прокурор Куцый заявил, что не возражает против удовлетворения апелляционных жалоб обвиняемых экс-беркутовцев об отмене всех мер пресечения.

Перед этим адвокат Евгения Закревская попросила суд уточнить у подозреваемых, известно ли им о перспективе обмена.

Судья в ответ сказал ей "набраться терпения" и заверил, что "рано или поздно" это выяснится. Закревская, как и присутствующие в зале потерпевшие, попытались настоять на вопросе, но судья сменил тему.

Судьи объявили перерыв.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100