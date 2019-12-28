Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В ходе заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-беркутовцам прокуроры продемонстрировали письмо от Генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он поручает своим подчиненным поддержать изменение меры пресечения.
Фото: Тиждень
На основании этого письма Рябошапки прокурор Куцый заявил, что не возражает против удовлетворения апелляционных жалоб обвиняемых экс-беркутовцев об отмене всех мер пресечения.
Перед этим адвокат Евгения Закревская попросила суд уточнить у подозреваемых, известно ли им о перспективе обмена.
Судья в ответ сказал ей "набраться терпения" и заверил, что "рано или поздно" это выяснится. Закревская, как и присутствующие в зале потерпевшие, попытались настоять на вопросе, но судья сменил тему.
Судьи объявили перерыв.