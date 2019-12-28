Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от "Газпрома", сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня появилась отличная новость о том, что "Газпром" вернул Украине долг в 3 млрд долларов. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение. Хочу кое-что напомнить: иск против "Газпрома" был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью".
Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России 3 млрд долларов по предварительным исками, а стратегия новой власти относительно новых исков на 12 млрд долларов, которые Украина вероятно выиграет.
"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывает, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.
Напоминаем, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Читайте также: РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак
20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.