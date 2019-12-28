"Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города

Об этом заявил российский одиозный политик Алексей Пушков в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Пушкова, на месте Херсона в 1778 году была основана русская крепость, которая стала "первой базой российского флота на Черном море".
"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить". Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Черном море. Чем-чем, а "исконно украинским" он никогда не был", - высказался Пушков.
Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться". В ответ Херсонский горсовет принял обращение. В нем отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".
"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.
Ранее мы сообщали, как Владимир Путин фактически обвинил Владимира Ленина в передаче Украине "исконно русского Донбасса". В то же время на эти слова Путина уже ответил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов: он напомнил, что в минувшем столетии аналогичные желания Гитлера привели к самой кровавой войне в истории человечества и миллионным жертвам. "После этого останутся только "исконно русские" болота в районах Москвы", - сказал Турчинов.