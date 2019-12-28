В Украину прибыли 363 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На этой неделе прибыла последняя в этом году партия доз вакцин КПК "Приорикс" бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline). Их как можно быстрее направят в регионы. Вакцина "Приорикс" преквалифицирована ВОЗ. Эта процедура предполагает, что препарат соответствует самым высоким европейским оценкам качества.

Всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин против кори, краснухи и паротита.

"Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая наблюдается в Украине с 2017 года. Эта вспышка кори еще раз показала последствия необоснованного игнорирование плановых прививок, поэтому призываю всех еще раз пересмотреть статус вакцинации своих детей и свой лично и наверстать пропущенные прививки", - отметила иинистр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

С начала года корью в Украине заболели более 57 тыс. человек. С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей.

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