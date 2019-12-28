1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.
Отмечается, что общая площадь проинвентаризованных земель - 1,07 млн гектаров.
Показатели по состоянию на 28 декабря 2019 года:
проведение топографо-геодезических работ на земельных участках - 1,07 млн га (106%);
государственная регистрация земельных участков в ГЗК - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,11 млн га (+ 11%));
утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,25 млн га (+ 25%)).