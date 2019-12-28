Не может быть абсолютной чистоты в условиях необъявленной войны, - замгенпрокурора Чумак о списках на обмен удерживаемыми лицами

Об этом Чумак написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов". Это не мои слова. Это сказала Голда Меир", - заявил замгенпрокурора.

Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой".

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Напоминем, сегодня в Киевском апелляционном суде проходит рассмотрение жалобы защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года о продлении им срока содержания под стражей.

Прокурор Сергей Куцый на заседании суда подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

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