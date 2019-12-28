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28.12.19 18:56

Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2240 о регуляции вопроса добычи янтаря в Украине.

янтарь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что документ предусматривает предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности внесены изменения в Земельный кодекс, предусматривающие проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

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Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение и хранение янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

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