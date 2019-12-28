"На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных

Об этом написал в Facebook отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика Андрей, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала власть, зная об опасности теракта, намеренно не запрещает митинг возле Дворца спорта, направив туда меньше 200 милиционеров (сотрудников РОВД и ППС, в основном из Харьковской области. Ни одного взрывотехника), оставив легкий путь для террористов, чтобы отвести угрозу от своего митинга в центре города, на который и так отправили более трех тысяч правоохранителей, спецслужбы, минеров. До сих пор никто не привлечен к ответственности.

Затем, наградив взрослых, открестились от ребят, мол они случайно проходили мимо. Помню, как после похорон, на вопрос друзей Дани: "Как же так? Мы год рисковали собой, чтобы здесь не было ХНР. А теперь, когда погибли и получили ранения наши друзья, оказалось, что мы всегда случайно проходили мимо?", мне от стыда за власть хотелось провалиться сквозь землю.

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Когда за все время в качестве моральной компенсации власти выделили каждой семье погибших аж по пять тысяч гривен. И выписала из больницы друзей Дани, а не удалив осколки, которые представляют угрозу здоровью и жизни. И мы с друзьями были вынуждены искать и договариваться, чтобы их удалить, потратив в разы большую сумму, чем так называемая компенсация.

Еще были памятник, школа, доска. Приход комиссии через день после похорон, чтобы посмотреть в нормальных ли условиях жил Даня. Каждый раз вместо поддержки или помощи власти либо самостоятельно, либо создавала условия, чтобы катком проезжать по нашей семье.

Еще власть приняла закон Савченко и дала возможность годами издеваться над семьями погибших. Почти пять лет - ходить в суд, как на работу, находиться в одном помещении с мразями, которые убили сына, и вместо того, чтобы убить их, слушать их бред, угрозы, издевательства, только ради того, чтобы дождаться того времени, когда эти твари будут пожизненно гнить в тюрьме.

А теперь, потому что власть так решила, через несколько дней твари поедут к своим семьям и будут радоваться жизни.

А как жить дальше? Мне и так, без Дани, ужасно неуютно на этой земле. На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?

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Власть не абстрактная. За каждым действием есть конкретные люди. В этой жизни всегда есть выбор, который каждый делает сам. С которым ему жить", - написал Дидик.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Даниил Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря 2019 года приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.