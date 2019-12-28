"Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, дорогие друзья.

Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда и безразлично к Героям Небесной Сотни, справедливости и вообще достоинству нас как нации.

Ну и к Закону.

Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом на случай попытки вывезти оттуда этот биомусор.

Под судом и в суде сейчас - пару сотен человек.

А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО?

Ставьте плюсик в комментариях и готовьте теплые вещи и чай.

Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", - написал он.

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Напомним, апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.

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