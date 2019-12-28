Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд отменил содержание под стражей трем экс-беркутовцам - Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину. Также суд отменил домашний арест двум экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Решение выносила коллегия судей: председательствующая Маргарита Васильева, а также Виктор Габриель и Анатолий Орел.

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Зал встретил решение суда криками "Ганьба". Маринченко и Тамтуру сразу после объявления решения увезли из суда. Янишевский, Зинченко и Аброськин сейчас находятся в СИЗО, из которого их должны освободить.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года, Янишевский Маринченко и Тамтура - с февраля 2015 года. В октябре 2019 года суд изменил меру пресечения Тамтуре - его отправили под ночной домашний арест, а Маринченко отправили под круглосуточный арест 19 декабря 2019 года.











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Собравшиеся возле Апелляционного суда пытались помешать вывозу двух экс-беркутовцев.

Фото и видео: Олег Богачук