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28.12.19 20:34

Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, который должен состояться 29 декабря на Донбассе.

обмен

Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

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Также спикер добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов могут допустить к мероприятию.

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