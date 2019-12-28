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28.12.19 20:48

Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин

Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин уверен, что будет расследование нынешних действий власти, в частности Руслана Рябошапки.

Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин

В своем Facebook Енин в трех пунктах изложил видение ситуации, передает Цензор.НЕТ.

Во-первых, он уверен, что когда генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Горбатюка, "не воспользовавшись турборежимом ВРУ, чтобы перевести всех следователей в "делах Майдана" в ГБР вместе с уголовными производствами еще в сентябре", он взял на себя всю ответственность за "дела Майдана".

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Во-вторых, когда Рябошапка дал указание своим подчиненным изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство подозреваемым/обвиняемым по "делам Майдана" в рамках подготовки "обмена" с РФ, "он вместе со своим заместителем Виктором Чумаком взял ответственность за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о страшных событиях декабря 2013 - феврале 2014 года - януковичи/захарченки сюда точно не вернутся, а теперь Украина отдает даже тех, кого удалось задержать вопреки постреволюционному головотяпству".

Также Енин уверен, что "и это тоже кто-нибудь будет расследовать".

Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин 01

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