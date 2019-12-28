"Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных

Об этом чиновник написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Фирсов заявил, что был на Майдане и видел смерть людей, и готов делать все,чтобы виновных наказали. При этом он отмечает, что с момента преступления уже прошло 5 лет.

"Задержали всех, кого смогли найти и установить. Собрали все показания и доказательства. Согласитесь, что для этого было достаточно времени", - написал он.

"Готов ли я обменять беркутов-убийц на наших пленных? Однозначно да. Десять раз да. Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале. Это наши ребята, все еще живы ... наши ребята. Я даже представить боюсь, как они годами выдерживают издевательства и те нечеловеческие условия. Для них каждый день может быть последним. Они должны вернуться домой. Другого варианта просто быть не может. Надо использовать этот шанс на 200%", - считает Фирсов.

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