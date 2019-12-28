Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.

Соратник Януковича, считает, что освобождение экс-беркутовцев в рамках обмена удерживаемыми лицами не станет финалом расследования преступлений на Майдане.

"Ряд государственных преступников выразил сегодня мнение, что после предстоящего освобождения сотрудников Беркута, о деле Майдана можно будет забыть.

Забыть можно будет, когда вы в одной клетке со следователями, прокурорами и адвокатами так называемых героев Майдана за обедом съедите это уголовное дело. Мы вас в эту сторону ведём, бараны тупые", - написал Портнов.

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