В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал шоумен и волонтер, кандидат от "Голоса" Сергей Притула. Приводим его текст полностью.

"Я когда-то своей девушке сделал подарок на день рождения - керамическую чашку, в которой просверлил дырочку на дне и нацарапал гвоздем "Чаша страданий".

Жаль, что те, кто приходят к власти в Украине, не имеют возможности сделать то же самое. Поэтому и чаша набирается быстро. И каждая капля имеет шанс стать последней. Для кого-то, как Яныка, это заканчивается революцией. Для кого-то, как для Виктора Андреевича или Петра Алексеевича, болезненным поражением на выборах. Владимир Александрович решил не изобретать велосипед.

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Отвели войска, а ничего не поменялось. Кап!

На время досудебного следствия закрыли боевых офицеров, которых просили взять на поруки Герои Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и руководитель патрульной полиции Украины. Каппп!!

Закрыли волонтеров, дело которых трещит по швам и сшивается белыми нитками. КАППП !!!

Сегодня без приговора суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен. Ну, тут уж - "бульк"!

Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить - стрелков - мы отдаем Путину?

Чаша переполнена. Пружинка сжалась.

Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней - ждут с большим нетерпением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Сейчас апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.