Известны имена нескольких украинцев из списка на обмен. Переговоры продолжаются, идет торг за каждого, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ на странице в Facebook.

По данным источника Цензор.НЕТ, в списке на обмен, который ожидает забрать из РФ Украина, украинский пленный, который на данный момент находится в тюрьме дольше всех - танкист 1-й танковой бригады Богдан Пантюшенко, попавший в плен 18 января 2015-го года, а также спецназовцы 3-го полка спецназ Глондар и Кориньков, попавшие в плен 16 февраля 2015 года.

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Кроме этого, Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"

Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

"Переговоры об окончательном поименном списке продолжаются, идёт торг за каждое имя. Россия не желает отдавать всех. Даже гражданские люди, не связанные с войной, для Путина - инструмент для шантажа", - отмечает Бутусов.

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