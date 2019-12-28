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28.12.19 22:17

В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%, - глава ГПСУ Дейнеко

С января 2020 года денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%.

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Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Мы многое меняем к лучшему и стремимся, чтобы каждый пограничник, солдат, сержант, офицер чувствовали, что они нужны и государству, и пограничному ведомству", - сказал Председатель Госпогранслужбы.

Дейнеко отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 млн гривен. Председатель Госпогранслужбы отметил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.

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