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28.12.19 23:53

ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"

Судебное разбирательство по обвинению экс-"беркутовцам" по делу о расстрелах на Майдане будет продолжено.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Генеральной прокуратуры Украины.

"Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - добавили в сообщении.

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