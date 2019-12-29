Согласованных текстов соглашений с "Газпромом" пока нет, борьба идет за каждую запятую, - Коболев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.
"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – написал он.
Глава НАК уточнил, что работа ведется над тремя документами. В частности: межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом - документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.
Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. В нем речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз.
"Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – отметил глава Нафтогаза.
Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года. "Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – подчеркнул Коболев.
В тоже время он отметил, что на переговорах не рассматриваются вопросы судебных исков по захвату украинских активов в Крыму; обязательность прямых закупок у Газпрома; долг Януковича и другие не-газовые вопросы.
Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.