Чиновник Николаевского горсовета задержан на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, было установлено, что руководитель одного из управлений горсовета Николаева за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно их объема требует и получает от субъектов хозяйствования взятки.
В целях конспирации противоправной деятельности чиновник привлек посредника. Его роль заключалась в вынесении средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному лицу.
28 декабря руководитель одного из управлений Николаевского городского совета и посредник были задержаны после получения и передачи 30 тыс. гривен взятки. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания лиц.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.