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29.12.19 00:41

Чиновник Николаевского горсовета задержан на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция

Правоохранители задержали на взятке чиновника Николаевского городского совета.

взятка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, было установлено, что руководитель одного из управлений горсовета Николаева за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно их объема требует и получает от субъектов хозяйствования взятки.

В целях конспирации противоправной деятельности чиновник привлек посредника. Его роль заключалась в вынесении средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному лицу.

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28 декабря руководитель одного из управлений Николаевского городского совета и посредник были задержаны после получения и передачи 30 тыс. гривен взятки. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания лиц.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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