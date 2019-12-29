Чиновник Николаевского горсовета задержан на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, было установлено, что руководитель одного из управлений горсовета Николаева за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно их объема требует и получает от субъектов хозяйствования взятки.

В целях конспирации противоправной деятельности чиновник привлек посредника. Его роль заключалась в вынесении средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному лицу.

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28 декабря руководитель одного из управлений Николаевского городского совета и посредник были задержаны после получения и передачи 30 тыс. гривен взятки. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания лиц.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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