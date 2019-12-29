Наемники РФ за сутки 8 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 29 декабря 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"3 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов", - говорится в сводке.

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"5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП; рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 5 мин; три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.