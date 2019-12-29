Требуем реакции на угрозы Портнова, - родные Героев Небесной Сотни

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ГО Родини "Небесної Сотні", передает Цензор.НЕТ.

"Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции Достоинства - со стороны представителей режима Януковича. Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыли, за что и против чего собирался Майдан? Неужели будут терпеть хвастовство одиозного Портнова, который после массовых убийств его приспешниками наших родных бежал из страны, поджав хвост, а сейчас осмелел до того, что раздает правоохранителям поручения и предрекает реванш? Если нашим правоохранителям известно слово "честь", этим издевательствам над памятью наших родных надо положить конец. Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор - Россия", - говорится в заявлении.

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