План Путина был не менять, а нажать и он нажал на то, что у нас очень болит, - Парасюк об обмене экс-беркутовцев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Если Зеленский еще не понял, что Майдан - это не просто митинг в центре Киева, то пора это осознать. Наша нация заплатила огромную цену, чтобы у людей было право выбора и право быть избранным. Если бы я сейчас был в Украине, то точно был бы возле СИЗО. Потому что так сделал бы каждый сознательный украинец, у которого есть достоинство. И не надо сюда приплетать политику или искать возможности противостояния против власти. Обмен беркутовцев - это решение, которое противоречит национальным интересам и здравому смыслу. Действительно хочется, чтобы наши люди вернулись домой и их семьи перестали жить в бесконечных надеждах. Тем более, мы - не Россия и своих не бросаем, но торговать историей и болью всего народа - это ошибка. Думаю, что план Путина был не менять, а нажать и он нажал на то, что у нас очень болит. Никто не забыл и ничто не забыто", - написал Парасюк.

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