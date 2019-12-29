Передача российских террористов не может противоречить законам Украины, - Народный фронт

Призываем руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране, говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Освобождения наших заключенных – дело, имеющее наивысшее значение. Кремль сознательно сделал их объектами торга. Но его планы - значительно шире. Москва стремится подорвать правовые основы нашего государства и спровоцировать новые конфликты. Чтобы не допустить этого, передача российских террористов не может противоречить нашим законам и ни при каких обстоятельствах не может привести к демонтажу всей многолетней работы для наказания всех российских убийц - от тех, кто расстреливал героев Майдана, до тех, кто совершал теракты и убивал наших людей по всей стране", - говорится в заявлении.

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"Освобождение Цемаха, бывших беркутовцев, а также многих других преступников - это планомерная тактика президента Путина, чтобы избежать ответственности за преступления против нашего народа и человечности. Примирение с врагом любой ценой не принесет мира, а лишь обострит его аппетит. Уступки врагу в плоскости суверенной внутренней политики в энергетической сфере или в соблюдении цивилизованных правовых принципов способны нанести исключительный вред. Но ни открытый, ни скрытый реванш в Украине не пройдет. Против него объединятся и станут все национальные силы. Призываем руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране", - резюмировали в Народном фронте.