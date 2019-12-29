Ради наших живых военнослужащих, патриотов нашей страны мы должны идти на этот обмен, - экс-замглавы Нацполиции Аброськин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замглавы Нацполиции Украины, ректор Одесского университета внутренних дел Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне в течение последних двух дней много обращается моих друзей, военных, полицейских, журналистов, относительно моего отношения к освобождению убийц и террористов для обмена. Моя позиция проста. В 2011 году ради освобождения старшины израильской армиии Гилада Шалита после пребывания в плену в течение пяти лет поменяли 1027 террористов. Страна Израиль забрала своего военнослужащего, продемонстрировав всему миру, что для нее обычный старшина. В течение последних пяти лет мы, Национальная полиция Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины и лично я с 2014 года, занимались организацией этой работы - выявляли и задерживали террористов и их пособников. Полностью поддерживаю руководство нашей страны, ради наших живых военнослужащих, патриотов нашей страны мы должны идти на этот обмен", - заявил он.

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"Верьте! Придет время и все, кто убивал, пытал обязательно понесут ответственность, а сегодня вместо всех этих негодяев, убийц обычных украинцев, которых уже освободили итех, которые ждут обмена, мы вернем живыми! наших нормальных граждан, военных. Сейчас в плену находятся и мои друзья, с кем мы вместе стояли в Мариуполе в 2014 году, те, кто исполнял спецзадание, а их в списке на обмен ради освобождения нет. И молчит официальная Россия, и молчат террористы. Но мы руки не опускаем и нужно бороться в дальнейшем за каждого нашего гражданина", - резюмировал Аброськин.