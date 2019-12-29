Активисты продолжают дежурить под Лукьяновским СИЗО, чтобы не допустить вывоза экс-беркутовцев. ФОТОрепортаж

Под Лукьяновское СИЗО продолжают приходить люди, которые не согласны с обменом "экс-беркутовцев" – фигурантов дела о расстрелах на Майдане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Под главным выездом до сих пор стоит баррикада из мусорных баков, а кроме того заблокированы все девять выходов из изолятора. Некоторые протестующие оставались на месте в течение всей ночи. Митингующие не знают доподлинно, остаются ли в застенках экс-беркутовцы, ведь на КПВВ "Майорское" в Донецкой области уже начался обмен и бывшие спецназовцы находятся в списках.

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К стенам СИЗО пришел бывший узник Кремля, крымскотатарский политик Ахтем Чийгоз, который уверен, что беркутовцев давно вывезли из изолятора, но считает продолжение протеста необходимым – по его словам, обмен ценой выдачи убийц недопустим.

Адвокат бывших беркутовцев Игорь Варфоломеев утверждает, что обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО. Направили ли их на место обмена, он не знает.

"Подъезжайте, пока нет инфы вывезли ли беркутов или нет. Люди блокируют выезды из СИЗО уже 13-й час", - рассказал волонтер и активист Роман Синицын.









