"ЕС" требует от Зеленского исключить экс-беркутовцев из списка на обмен

Об этом говорится в заявлении Европейской Солидарности, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен подозреваемых экс-сотрудников Беркута, которые обвиняются в убийствах мирных протестующих, без вынесения последним приговора, ставит под угрозу ключевое уголовное дело Майдана - расстрел 47 героев Небесной Сотни! После обмена будет невозможно доказать вину последних в убийствах. Кроме того, действия Генерального прокурора создают катастрофический прецедент, когда в ручном режиме разваливается судебный процесс из-за незаконного письменного указания прокурорам поддержать требования стороны защиты подозреваемых", - говорится в заявлении, обнародованном Климпуш-Цинцадзе.

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"Это в то время, когда Российская Федерация фактически нарушает условия, относительно "обмена всех на всех", ведь вопреки договоренностям отдают только граждан Украины, которые находятся в плену террористических организаций "ДНР / ЛНР", без включения в список крымчан и украинцев, содержащихся в России. Таким образом, в украинском обществе искусственно создается конфликт между потерпевшими по делам Майдана и родственниками заложников Кремля, конфликт между правосудием и свободой", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

"Публично требую от Президента Украины Владимира Зеленского:

Исключить подозреваемых сотрудников Беркута в деле расстрела 47 Героев Небесной Сотни из списка обмена до момента вынесения приговора по последним!

От Генерального прокурора и группы прокуроров в суде:

Соблюдать закон, Генеральному прокурору прекратить давление и не нарушать процессуальную независимость прокуроров.

Прокурорам Генеральной прокуратуры: не выполнять преступных указаний, выполнять возложенные на вас Конституцией требования представлять от имени государства обвинение в суде, защищать права потерпевших и общества в делах расстрелов мирных протестующих во время Революции Достоинства!", - призвала нардеп.







