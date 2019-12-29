Освобождены плененные бойцы Иванчук, Евтушок, Деев и Фурсов, - Денисова

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она также назвала имена этих освобожденных - Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

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"Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", - подчеркнула омбудсмен.

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Напомним, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Иванчук вместе с сержантом ВСУ Иваном Деевым пропали в ходе разведки 11 февраля 2017 года в Луганской области. Позже выяснилось, что они попали в плен в "ЛНР". Террористы тогда показали видео, на котором военные якобы признаются в подготовке диверсий на территории РФ.

Военнослужащий 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Роман Фурсов попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим.

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Евтушок в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.