Наемники РФ передали украинской стороне 25 пленных из ОРЛО. СПИСОК

Процесс их верификации проходил в палатке неподалеку от КПВВ "Майорское". Во время трансляции наемница РФ, так называемая "омбудсмен" "ЛНР" Ольга Кобцева зачитала список из 25 человек, которых передают украинской стороне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Полный список имеет такой вид:

Эдуард Алоян - занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Террористы задержали его, обвинили в сотрудничестве с СБУ и приговорили летом 2019 к 12 годам заключения.

Виктория Воронина - информации о ней немного. Известно, что ее также приговорили к 12 годам заключения за якобы сотрудничество с СБУ.

Смотрите также: В ходе сегодняшнего обмена из плена наемников РФ освобождены первые 25 украинцев, - ОП. ФОТОрепортаж

Татьяна Горбулич - ее задержали в начале 2018 года. Наемники РФ назвали ее агентом СБУ с позывным Тамила.

Владимир Данильченко - вошел в целую группу так называемых "украинских диверсантов". Их обвиняли в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.

Александр Данильченко - вошел в целую группу так называемых "украинских диверсантов". Их обвиняли в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.

Юрий Евтушок - украинский военный, попавший в плен в конце мая 2018 г. при непонятных обстоятельствах вместе с напарником Яковом Веремейчиком. Российские пропагандисты водили ихпо оккупированному Луганску и показывали "цветущую" жизнь в молодой "республике", а сами военные рассказывали на специальной пресс-конференции, что на оккупированном Донбассе якобы нет российских военных и призвали бойцов ВСУ "сложить оружие". Веремейчика террористы отдали куму Путина Виктору Медведчуку летом этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождены плененные бойцы Иванчук, Евтушок, Деев и Фурсов, - Денисова

Иван Деев - разведчик 8-го полка спецназначения, сержант. В плен так называемой "ЛНР" попал в феврале 2017 года.

Валентина Еременко.

Сергей Иванчук - майор ВСУ, разведчик 8-го полка спецназначения. В плен так называемой "ЛНР" попал в феврале 2017 вместе с Деевым.

Роман Коркишко - занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Наемники РФ задержали его, обвинили в сотрудничестве с СБУ и приговорили летом 2019 к 12 годам заключения.

Иван Катышев - вошел в целую группу так называемых "украинских диверсантов". Их обвиняли якобы в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.

Анастасия Мухина - 70-летняя жительница оккупированного Луганска. Ее задержали в феврале 2018 года, когда она наклеила на соседнем доме открытку "Донбасс вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!".

Денис Олейник - занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Террористы задержали его, обвинили в сотрудничестве с СБУ и приговорили летом 2019 к 12 годам заключения.

Александр Пауков.

Денис Сигацкий.

Валерий Семенов - житель оккупированного Славяносербского района. Был задержан террористами, обвинен в "шпионаже" в пользу Украины и осужден весной 2019 года к 13 годам заключения.

Анатолий Семеренко - был задержан в августе 2016 года. Семеренко якобы в начале войны проходил "службу" у террористов. По их данным, через некоторое время он ее якоы закончил, выехал на подконтрольную Украине территорию, где был якобы завербован, и решил снова пойти в "Народную милицию "ЛНР", чтобы передавать данные СБУ.

Елена Сорокина - жительница оккупированного Первомайска. Была владелицей местного зоомагазина и не скрывала своей проукраинской позиции. Исчезла осенью 2018 года. В чем именно ее "обвиняли" неизвестно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жительница Первомайска Сорокина, задержанная террористами в 2018 году, приехала на обмен в куртке с надписью "Моя держава - Україна". ФОТО

Валерий Тарасюк - житель оккупированного Антрацита. Его обвинили в шпионаже и приговорили зимой 2019 к 13 годам лишения свободы. Он также занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения.

Роман Фурсов - военнослужащий 58-й бригады, в плен попал в ноябре 2017 года. Сразу наемникик РФ выложили видео, как они нашли раненого Романа в холодном заснеженном окопе. Это было на Луганщине, вблизи Желобка.

Андрей Яровой - консультант инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. Его задержали в августе 2018 года во время заезда на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления.

Иванов.

Юрий Кучин.

Завадский.



Ульянов.