Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались, - Сенцов

Об этом напомнил в Facebook режиссер, освобожденный политузник Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в рамках обмена 29 декабря вернется только часть удерживаемых.

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"Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев", - отметил Сенцов.

Он подчеркнул: "Дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости.

За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме".

В то же время Сенцов заверил, что рад за тех, кто сегодня вернется к семьям.

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"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - отметил бывший политузник.

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