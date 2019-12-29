Кировоградских спецназовцев Коринькова и Глондара вернули в рамках обмена, - родственники

По сообщению Людмилы Глондар, Александр Кориньков и Сергей Глондар возвращаются домой, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других - взяли в плен.

16 декабря 2019 года пропагандисты "России 1" показали украинских бойцов Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондара, находящихся в плену "ДНР".