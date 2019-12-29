Вторая часть обмена удерживаемыми лицами проходит в оккупированной Горловке

Об этом со ссылкой на представительницу группировки Дарью Морозову сообщают информационные ресурсы ОРДО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Официальный Киев пока не делал никаких сообщений об этом. Украинских журналистов в этой части обмена не допустили.
"Сейчас идет обмен пленными с донецкими наемниками РФ. Обмен пленными еще не завершился. Как пишут российские СМИ, причина - украинская сторона якобы не отправила боевикам еще пятерых человек. Сейчас за ними выехал транспорт", - пишет ТСН.
"Обмен на украинцев, которые удерживаются "ДНР" будет происходить на территории оккупированной Горловки. Прибытие всех освобожденных украинцев ожидается в 20:00 в аэропорту "Борисполь", - пишет lb.ua.