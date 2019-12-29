Обменивая преступников на героев, Украина демонстрирует миру, что ценит каждого своего гражданина и готова за них бороться, - Вениславский

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные "эксперты" и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивала на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили "красные линии", выход украинской власти за которые они начали считать изменой!", - написал Вениславский.
Он напомнил, что в обмен на Надежду Савченко "Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих".
"Также стоит напомнить, что расследованиям расстрелов Майдана и террористических актов в Харькове скоро уже 6 лет. Что или кто мешал установлению справедливости?
А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной Сотни или харьковских террористов фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко", а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?", - задается вопросом представитель президента в КС.
Он прокомментировал и пример с обменом одного израильского военного на более 1000 палестинских заключенных.
"Во всем мире, и в Украине в частности, это называли образцом того, как государство должно добиваться освобождения ее героев. Что изменилось в отношении симпатиков предыдущей украинской власти к обязанностям государства?
Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца", - подчеркнул Вениславский.