Обменивая преступников на героев, Украина демонстрирует миру, что ценит каждого своего гражданина и готова за них бороться, - Вениславский

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные "эксперты" и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивала на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили "красные линии", выход украинской власти за которые они начали считать изменой!", - написал Вениславский.

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Он напомнил, что в обмен на Надежду Савченко "Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих".

"Также стоит напомнить, что расследованиям расстрелов Майдана и террористических актов в Харькове скоро уже 6 лет. Что или кто мешал установлению справедливости?

А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной Сотни или харьковских террористов фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко", а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?", - задается вопросом представитель президента в КС.

Он прокомментировал и пример с обменом одного израильского военного на более 1000 палестинских заключенных.

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"Во всем мире, и в Украине в частности, это называли образцом того, как государство должно добиваться освобождения ее героев. Что изменилось в отношении симпатиков предыдущей украинской власти к обязанностям государства?

Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца", - подчеркнул Вениславский.

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