Продолжается процесс подписания документов по транзиту российского газа, - Малюська

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал соответствующее фото, а также отметил, что "Процесс подписания еще не закончен".

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сделал репост у Малюськи и прокомментировал словами: "Процесс пошел".

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Напомним, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.